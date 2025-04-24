براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة في شركة كبرى

أعلن موقع التوظيف «فرصنا» عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة، في إحدى الشركات العاملة في خدمات السيارات الكهربائية، وذلك للعمل كسائقين برخصة قيادة درجة ثالثة للعمل بمقرها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن توسعات الشركة في خدمات النقل الكهربائي.

تفاصيل الوظيفة

وبحسب ما جاء في الإعلان فإن الشركة فتحت باب التقديم أمام 10 سائقين، دون اشتراط خبرة سابقة، ما يجعل الوظيفة فرصة جيدة للراغبين في العمل بمجال القيادة داخل شركة تعمل في قطاع حديث ومتطور، وإليك التفاصيل الكاملة للوظائف:

الوظيفة: سائق (رخصة قيادة درجة ثالثة)

مكان العمل: السادس من أكتوبر – الجيزة

عدد العمالة المطلوبة: 10

الراتب الأساسي: من 8000 إلى 10000 جنيه شهريًا

الحوافز الإضافية: من 500 إلى 1500 جنيه

نوع العمل: دوام كامل

شروط التقديم

السن المطلوب: من 26 إلى 40 سنة.

الجنس المطلوب: ذكور فقط.

المؤهل الدراسي: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

رخصة القيادة: يشترط وجود رخصة قيادة مهنية (درجة ثالثة).

اللغة الإنجليزية: مستوى أساسيات.

الحاسب الآلي: غير مطلوب.

الخبرة: لا يُشترط وجود خبرة مسبقة.

مزايا الوظيفة

احتساب الوقت الإضافي.

تأمين صحي.

تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن لمن يرغب في الوظائف التقديم عليها من خلال الدخول إلى موقع التوظيف فرصنا من هذا الرابط، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة.