وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه.. إليك الشروط والتقديم

يحرص الكثير من الشباب بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم على البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وبمرتبات شهرية جيدة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ما يجعل موقع فرصنا التابع لوزارة الشباب والرياضة يحرص على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات جيدة، ليعلن عن وظائف خالية في مجال المبيعات في إحدى شركات التأمين الطبي.

وأوضح موقع فرصنا كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال المبيعات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف المبيعات

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

- أن يكون لديه خبرة متوسطة في مجال المبيعات.

- أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 25 عامًا وألا يزيد على 48 عامًا.

حقوق ومميزات الوظائف الخالية

- تمنح الشركة للعاملين راتب أساسي يصل إلى 5 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز إضافية شهريا تصل إلى 15 ألف جنيه.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول لموقع فرصنا، والدخول منه للاستمارة الخاصة بالوظائف وملء كافة البيانات المطلوبة.