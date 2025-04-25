تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد صيف 2025.. عودة «الكينج»

كتب: ياسمين محمود



عاد الكينج محمد منير ليتصدر الأضواء خلال الساعات الماضية، بعد تداول الكثير من محبيه خبر انتهائه من ألبومه الجديد المقرر طرحه صيف 2025، ونكشف خلال السطور التالية تفاصيل ألبوم محمد منير وما يتضمنه من أغان.

تفاصيل ألبوم محمد منير

ويضم ألبوم محمد منير الجديد 10 أغنيات تتضمَّن أشكالا عديدة من الألوان الغنائية ما بين الدراما والرومانسي وتعاون فيها محمد منير مع مجموعة من الشعراء والملحنين من الجيل الجديد، منهم الشاعرة منة القيعي، والشاعر مصطفى حدوتة وهالة زيات، تامر حسين، وكوثر مصطفى.

أما في الألحان فقد تعاون منير مع الملحنين أحمد زعيم، عزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد.

وانتهى منير مؤخرا من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، ويعود منير بهذا الألبوم إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل بسبب أزمته الصحية الأخيرة والتي تطلبت منه الراحلة التامة وعدم الإجهاد والالتزام في المنزل.