سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث سجل في المتوسط 50.87 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث معلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند مستويات 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، إلى 50.91 و51.01 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، عند مستوى 50.90 و51 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.