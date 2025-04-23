سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، تحديثًا جديدًا لسعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري وذلك تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث له وفقاً للمعلن عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.96 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء نحو 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قُدر سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر عند 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ناهز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 50.99 جنيه للشراء، مقابل 51.09 جنيه للبيع.

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