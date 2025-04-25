أستاذ علوم سياسية: الأمم المتحدة عاجزة عن أداء دورها الإنساني في غزة

أستاذ علوم سياسية: الأمم المتحدة عاجزة عن أداء دورها الإنساني في غزة

أستاذ علوم سياسية: الأمم المتحدة عاجزة عن أداء دورها الإنساني في غزة

كتب - شريف سليمان

قال الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية، إنّ الأمم المتحدة تواجه عجزًا حقيقيًا في أداء دورها الإنساني تجاه ما يجري في قطاع غزة، رغم التقارير والتحذيرات التي تصدرها بشكل مستمر.

أضاف في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة وصف الأوضاع الإنسانية في القطاع بـ«الكارثية»، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات، إلا أن إسرائيل تعرقل دخولها بشكل مباشر، بل وتستهدف مراكز التوزيع داخل غزة، ما يزيد من تفاقم الأزمة.

وتابع بأنّ دور الأمم المتحدة ظل، منذ بداية التصعيد، مقتصرًا على إصدار البيانات وتوثيق الانتهاكات دون اتخاذ خطوات فعلية لوقف العدوان.

عرض الانتهاكات الإسرائيلية على مجلس الأمن يواجه عراقيل سياسية

أوضح أن محاولة عرض هذه الانتهاكات على مجلس الأمن تواجه دائمًا بعراقيل سياسية، أبرزها استخدام حق النقض «فيتو» من قبل بعض الدول دائمة العضوية، ما يمنع إصدار قرارات حاسمة ضد إسرائيل حتى في حالات الاستهداف الواضح للمدنيين.

وذكر أن إسرائيل تستغل هذه الحماية السياسية، خاصة من الولايات المتحدة، لتمرير ممارساتها دون خوف من المساءلة، متابعا بأن استمرار الدعم الغربي، خاصة الأمريكي، يرسل لإسرائيل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي غير قادر – أو غير راغب – في وقف هذا النهج العدواني، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

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