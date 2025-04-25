مدبولي يشارك في القمة غير العادية للدول المساهمة ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال

مدبولي يشارك في القمة غير العادية للدول المساهمة ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال

مدبولي يشارك في القمة غير العادية للدول المساهمة ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال

غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، إلى دولة أوغندا، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترؤس وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «AUSSOM»، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال القمة، كما تتضمن أعمال القمة شقا مغلقا على رؤساء الدول والحكومات، تعقبه صورة جماعية لرؤساء الوفود، وجلسة عامة، ثم يعقب ذلك اعتماد البيان المشترك للقمة.

وتأتي القمة في سياق الانتقال من البعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال «ATMIS» إلى بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «AUSSOM»، التي بدأت مهامها رسميا في يناير 2025، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لسنة 2024.

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