‎سعر سبيكة الفضة اليوم الجمعة 25-4-2025 في الأسواق

حالة من الاستقرار شهدها سعر سبيكة الفضة اليوم الجمعة 25-4-2025، في كل الأسواق ضمن التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث معلن.

سعر سبيكة الفضة اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

سعر سبيكة الفضة وزن 50 جراما عيار 999 اليوم 3575 جنيها.

سعر سبيكة فضة 100 جرام عيار 999 اليوم 7050 جنيها.

سعر سبيكة فضة 250 جراما عيار 999 اليوم 15 ألفا و625 جنيها.

سعر سبيكة فضة 500 جرام عيار 999 اليوم 31 ألفا و125 جنيها.

سعر سبيكة فضة 1 كيلوجرام عيار 999 اليوم 62 ألف جنيه.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم سويسري بالمصنعية 59.5 جنيه.

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم مصري بالمصنعية 58.5 جنيه.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية 70.98 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 950 اليوم بالمصنعية 70.56 جنيه.

سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 اليوم 69.23 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية 67.90 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 835 اليوم بالمصنعية 64.44 جنيه.

سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 اليوم بالمصنعية 62.58 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية 59.92 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 700 اليوم بالمصنعية 57.25 جنيه.