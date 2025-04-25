الوسط الصحفي ينعى الكاتب الصحفي إيهاب صابر

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الصحفي والزملاء في جريدة الوطن بعد رحيل الزميل إيهاب صابر نائب مدير تحرير جريدة الوطن، وكان الراحل من جيل الشباب الذين تحملوا قيادة وتطوير الموقع الإلكتروني للجريدة خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى المهني شهد له جميع الزملاء بالجريدة والمهنة.

رئيس تحرير الوطن ينعى إيهاب صابر

ونعى الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، الزميل الراحل قائلًا: «فقدنا اليوم زميل وأخ أشهد الله أنه كان من أرقى وأصدق الزملاء خُلقًا وموهبة وحبا للجميع، وسيظل إيهاب صابر موجودا بيننا بسيرته الطيبة وأخلاقه الكريمة».

ونعى أيضا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إيهاب قائلًا: «البقاء لله

الزميل والصديق العزيز والابن ورفيق الدرب إيهاب صابر، الصحفي بجريدة الوطن، يغادر عالمنا إلى عالم أرحب بعد صراع مع المرض، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك».

وتابع: «أوجعنا فراقك يا صديقي.. ولن ننسى ما تركته لنا من حب ومودة وصدق واخلاص

وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

أحمد فايق ينعى إيهاب صابر



كما نعى الإعلامي أحمد فايق، إيهاب صابر، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه، الزميل إيهاب صابر الصحفي بجريدة الوطن»

كما نعاه زملاؤه ومحبوه على صفحاتهم الشخصية، معبرين عن عمق على رحيله، إذ عمل إيهاب صابر بالعديد من الصحف والمواقع المصرية تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأخلاق المهنية وحسن الخلق.