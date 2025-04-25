أستاذ علوم سياسية: إيطاليا تدعم جهود مصر بشأن إعادة إعمار غزة

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الإيطالية جيدة، ولا تقتصر فقط على الدعم الإيطالي للمواقف المصرية بشأن الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هناك جملة من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، على رأسها الهجرة النظامية الشرعية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى خاصة بنمط العلاقة بين البلدين.

وأكد أن إيطاليا تؤيد دعم إعمار غزة والجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنّ المشروع المصري العربي الإسلامي لإعادة إعمار قطاع غزة متكامل ولهذا تم تأييده من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «بالتالي فإن هذا المشروع هو الرؤية الشاملة التي طرحتها مصر، وهي قابلة للتنفيذ بصورة أو بأخرى، والمشروع لا يحظى بدعم إيطالي فقط، وإنما دعم أوروبي كامل، وهذا يدل على دعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير».

كما أكد أستاذ العلوم السياسية، أن إيطاليا من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، وزيارة وزير الخارجية الإيطالي لمصر تأتي لدعم موقف وخطة الدولة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة ومناقشة العديد من القضايا المهمة، وتأييد التحرك المصري في موضوع الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أكد دعم بلاده لجهود الوساطة المصرية في كل مراحلها، والهدف من هذا الدعم تنسيق الجهود المشتركة بين مصر وإيطاليا للوصول إلى حلول توافقية لقضايا الإقليم.