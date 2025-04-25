ضبط مواد مخدرة بـ4 ملايين جنيه في حملات أمنية بدمياط والمنيا

ضبط مواد مخدرة بـ4 ملايين جنيه في حملات أمنية بدمياط والمنيا

ضبط مواد مخدرة بـ4 ملايين جنيه في حملات أمنية بدمياط والمنيا

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، حيث تمكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عدة عناصر إجرامية في محافظتي دمياط والمنيا

في دمياط، تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما 13 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض

أما في المنيا، فقد تم ضبط عنصر إجرامي وسيدة بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهما 4 كيلوجرامات من مخدر الآيس (شابو)، و2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و3 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى فرد خرطوش وعدد من الطلقات

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحماية المجتمع من خطر المخدرات

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