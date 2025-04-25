ضبط حشيش بقيمة 2 مليون جنيه في القاهرة

ضبط حشيش بقيمة 2 مليون جنيه في القاهرة

ضبط حشيش بقيمة 2 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، بعد ثبوت تورطه في حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار

عُثر بحوزته على 26.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه. بمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

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