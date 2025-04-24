وزير الداخلية يبحث مع مستشار الأمم المتحدة الشرطي تعزيز التعاون المشترك

كتب: محمد بركات

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السيد فيصل شاهكار، المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة، خلال زيارته الرسمية لمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الداخلية المصرية والمنظمة الدولية في مجالات حفظ الأمن والاستقرار

أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به مصر في دعم عمليات حفظ السلام الدولية، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية في تعزيز الاستقرار وصون السلام في مناطق النزاعات المختلفة، حيث أكد أن الشرطة المصرية تحظى بسمعة دولية متميزة نتيجة التزامها بمعايير السلوك الاحترافي في تنفيذ مهامها

كما أعرب عن تطلع المنظمة الدولية إلى توسيع نطاق مشاركة مصر في بعثات حفظ السلام، خصوصًا من خلال زيادة أعداد الضباط وعناصر الشرطة النسائية، بما يسهم في بناء قيادات مستقبلية للمنظمة

من جانبه، رحب وزير الداخلية بزيارة المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة المستمر على إيفاد كوادر متميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية بعد تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، الذي يعمل على تطوير مهاراتهم لضمان تنفيذ مهامهم بكفاءة عالية في بعثات حفظ السلام

وأكد وزير الداخلية استعداد الوزارة لاستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها الأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الدولية لضمان الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.