«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد السلاهيب الكبير التابع لإدارة أوقاف الحامول شرق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برعاية وتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول

وشارك في القافلة الدعوية، الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، وعدد من الأئمة والخطباء.

وألقى أعضاء القافلة الدعوية، خطبة الجمعة، التي جاءت تحت عنوان «الأرض المباركة»، وذكروا أنّ الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بمكانة أرض سيناء المباركة أرض التجلي، بينما تناولت الخطبة الثانية بيان خطورة التحرش، ودور الأسرة في مواجهته.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة بجانب خطبة الجمعة منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد السلاهيب الكبير، وعقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، كما تم عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، وكذلك بالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يجر رصد أي مخالفات.