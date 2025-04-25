مريضة تستعيد بصرها بعد جراحة ناجحة في مستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

مريضة تستعيد بصرها بعد جراحة ناجحة في مستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

مريضة تستعيد بصرها بعد جراحة ناجحة في مستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء جراحة استئصال ورم سحائي بالمخ لمريضة تسبب في فقدها البصر.

تفاصيل الجراحة

البداية كانت بوصول المريضة إلى المستشفى مصابة بورم سحائي بالمخ، مؤثر على العصب البصري الأيسر وملتصق بقاع الجمجمة ما أدى إلى فقدان البصر بالعين اليسرى، وعلى الفور تم التدخل الجراحي الميكروسكوبي لاستئصاله بواسطة فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى وعلى نفقة الدولة، ونجحت الجراحة في إعادة بصر المريضة وتحسن حالتها الصحية.

أجرى الجراحة كل من الدكتور عمرو أبو الفضل، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور مصطفى رمزي، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد العاصي، طبيب جراحة المخ والأعصاب، وفريق التخدير المكون من الدكتور محمود فوزي، استشاري التخدير، والدكتور أحمد مخيمر، أخصائي التخدير، وعدد من الأطباء وفريق التمريض.

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يشكر الفريق الطبي

من جانبه، وجه الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى بلطيم التخصصي بقيادة الدكتور محمد صبري بهوت، مدير المستشفى، على جهودهم المبذولة في إجراء جراحة استئصال الورم.

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