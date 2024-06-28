إجراء أول عملية استئصال ورم خبيث بالمخ بمستشفى بلطيم التخصصي في كفر الشيخ

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء أول عملية استئصال ورم خبيث بالمخ من الدرجة الرابعة لمريضة في منتصف العمر.

تفاصيل الجراحة

البداية كانت بوصول المريضة إلى المستشفى مصابة بورم خبيث بالمخ من الدرجة الرابعة لمريضة في منتصف العمر، وذلك بناءً على الفحوصات والأشعات التي أظهرت حجم الورم الكبير، وتم تحضير الحالة للعمليات بأسرع وقت، وإجراء الجراحة، وتحسنت حالة المريضة مباشرةً بعد الجراحة، وتستكمل رحلة علاجها خارج المستشفى.

أجرى الجراحة الدكتور مصطفى رمزي، مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشري بجامعة بورسعيد، والدكتور حسن علام، أخصائي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي، وأطباء التخدير الدكتور محمود فوزي، مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، والدكتور علي النواصرة، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، وعدد من الأطباء وفريق التمريض.

وكيل «صحة كفر الشيخ» يشكر الفريق الطبي

من جانبه، قدم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى بلطيم التخصصي بقيادة الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، على جهودهم المبذولة في إجراء أول عملية استئصال ورم خبيث بالمخ من الدرجة الرابعة لمريضة في منتصف العمر بالمستشفى، متمنيًا أنّ تكون عمليات جراحة المخ والأعصاب نقلة كبيرة بالمستشفى.