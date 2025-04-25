الإفراج بالعفو عن 746 نزيلا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025

الإفراج بالعفو عن 746 نزيلا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025

الإفراج بالعفو عن 746 نزيلا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025، تم الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 746 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، مع تفعيل آليات الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للاندماج في المجتمع مجددًا.

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