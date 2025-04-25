أسست علامة تجارية ناجحة للزيوت الطبيعية.. منى: التعاون مع جهاز تنمية المشروعات نقطة تحول لي

فى عالم ريادة الأعمال، تبرز الدكتورة منى الطحان كنموذج مُلهم للصيدلانيات المصريات الشابات، حيث نجحت فى تحويل شغفها بالمنتجات الطبيعية إلى علامة تجارية تحمل اسم «أوناتى»، تعكس جمال مصر الطبيعى وتقدم منتجات عالية الجودة، وتُعتبر من الداعمات البارزات لعمل المرأة.

«منى»، وصفت رحلتها فى ريادة الأعمال قائلة: «رحلتى بدأت بمصنع صغير»، مشيرةً إلى أنها بدأت فى عام 2001 بمشروع لصناعة الصابون، لتنمو فكرتها وتصبح اليوم علامة تجارية تنتشر منتجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت لـ«الوطن» أن معظم عمالتها تتكون من السيدات وطلبة الجامعات، بهدف دعم النساء وتحفيزهن ليصبحن رائدات أعمال فى المستقبل، وهذه الخطوة قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق طموحاتهن.

لم تكتفِ «منى» بدرجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية، حيث سافرت إلى الخارج لاستكمال دراستها وحصلت على درجة الماجستير فى الصيدلة من جامعة فيينا.

وخلال عملها فى قسم التركيبات الصيدلانية، درست دبلومة علم التركيبات لتتعمق فى فهم تأثير الزيوت الطبيعية ومستخلصات النباتات على جمال البشرة وصحتها.

بعد هذا المشوار الأكاديمى المتميز، عادت إلى مصر فى نوفمبر 2019 لتطلق مشروعها «أوناتى للعناية بالجسم»، الذى تأسس رسمياً فى عام 2020، وبدأت من المنزل مستغلة وسائل التواصل الاجتماعى للتسويق، ليصبح اسم «أوناتى»، اليوم جزءاً من السوق المصرية.

واجهت تحديات كبيرة خلال بدايتها، لا سيما فى استخراج التصاريح وإجراءات تأسيس مشروعها، ولكن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شكّل نقطة تحول رئيسية لها، فقد ساعدها الجهاز فى تجاوز الصعوبات، وساهمت مشاركتها فى معرض «تراثنا» فى تعزيز وجود علامتها التجارية فى السوق المصرية.

«منى» أكدت فى حديثها أهمية الدور الذى يلعبه جهاز تنمية المشروعات فى تعزيز كفاءة ريادة الأعمال من خلال الندوات والمعارض، فضلاً عن التدريب على المهارات الجديدة، مشيرة إلى أن الدعم المتواصل الذى تقدمه هذه الجهة يسهم فى تطوير مشروعاتها، ويعد مصدر إلهام لها لتواصل دعم النساء فى مصر، مؤكدةً أن النجاح يتحقق بالإصرار والشغف.