أحد شيوخ سيناء: تحرير أرضنا من الإرهاب أعظم ما شهدناه بأعيننا

قال الشيخ موسى عكريش، أحد شيوخ وعواقل بئر العبد، إن تحرير سيناء من الإرهاب هو أعظم مجد شاهدناه بأعيننا، ويعيش في الوجدان.

وأضاف «عكريش» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من العريش، قائلًا: «في عام 1973 كنا صغارًا، لم نشاهد الحرب بأكملها، لكننا سمعنا بها من أجدادنا الذين حصلوا على الأوسمة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية، الرئيس محمد أنور السادات».

وتابع: «لم يكن تحرير سيناء تحريرًا عابرًا، بل كان بالحرب والسلام في آن واحد، من خلال معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان آخر تحرير لها هو "طابا"، ونحتفل بعيد تحرير سيناء كل عام».

وأكمل: «نتذكر جميعًا الموقف الشهير للشيخ سالم الهرش، وهو من قبيلة البياضية التي أنتمي إليها وأفتخر وأعتز بذلك، كما أفتخر وأعتز بأنني مواطن من سيناء ومن مصر عامة، وجدنا "الهرش" مُخلدًا في الذاكرة وفي السجلات الحربية، حيث قال: "لا لتدويل سيناء"، ونحن نستمد هذه القوة منه، وبالتالي لا تفريط في شبر واحد من شبه جزيرة سيناء نهائيًا».