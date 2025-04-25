أحد شيوخ سيناء: نقف خلف الرئيس السيسي في أي قرارات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية

أحد شيوخ سيناء: نقف خلف الرئيس السيسي في أي قرارات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية

أحد شيوخ سيناء: نقف خلف الرئيس السيسي في أي قرارات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية

كتب: منتصر سليمان

قال الشيخ موسى عكريش، أحد شيوخ وعواقل بئر العبد، «إننا عشنا على أرض سيناء وسنموت عليها، وسنظل خالدين فيها».

وأضاف «عكريش» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من العريش، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: «حررها آباؤنا وأجدادنا والقوات المسلحة فى ١٩٧٣، وأخيرًا حررناها نحن وقواتنا المسلحة من الإرهاب الغاشم، الذى يطلق على نفسه "ولاية سيناء"، اليوم هم فى الجحيم ونحن نعيش على أرض سيناء بأريحية وحرية تامة، ونحن اليوم فى أمن وأمان تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وتابع: «يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه نادى بالجيش الوطني العربي، وأن تكون هناك قوة عربية لمجابهة أي أخطار»، واليوم نقول إن الوطن العربي في خطر، ويا ليت الحكام العرب استمعوا إلى هذا الرجل الشجاع.

وأكد أنهم يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي قرارات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.

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