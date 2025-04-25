جماهير الأهلي وصن داونز وقفت دقيقة حداد على روحها.. من هي عبلة حسن؟

في لقطة إنسانية، وقف لاعبو النادي الأهلي وصن داونز، على الوقوف دقيقة حداد على عبلة حسن، رئيسة لجنة المسابقات السابقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك خلال مباراة اليوم المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

معلومات عن عبلة حسن

وفيما يلي أبرز المعلومات عن عبلة حسن، التي حرص لاعبو الأهلي وصن داونز على الوقوف دقيقة حداد على روحها قبل انطلاق مباراة اليوم، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

- رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية

- بدأت مسيرتها مع الكاف في عام 1976

- تولت مسؤولية مسابقة كأس الكؤوس الإفريقية، وهو الدور الذي شكّل بداية لمسيرة مهنية مؤثرة.

- كانت الركيزة الأساسية لجميع مسابقات الكاف، بما في ذلك كأس أمم إفريقيا ، توتال إنيرجيز

- شهدت انطلاق رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز

- شهدت كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز.

- تمت ترقيتها لتتولى منصب مديرة المسابقات في الكاف، وهو المنصب الذي شغلته حتى تقاعدها في شهر أغسطس 2013.

- تقدم «كاف» بتعازيه إلى عائلتها بعد وفاتها