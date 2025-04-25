شقيق عادل إمام ينفي نقله للعناية المركزة: هتستفيدوا إيه لما تقلقوا الناس عليه؟

شقيق عادل إمام ينفي نقله للعناية المركزة: هتستفيدوا إيه لما تقلقوا الناس عليه؟

شقيق عادل إمام ينفي نقله للعناية المركزة: هتستفيدوا إيه لما تقلقوا الناس عليه؟

كتبت: أميرة عزالدين

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء عن نقل الزعيم عادل إمام إلى وحدة العناية المركزة وتدهور حالته الصحية، ما تسبب فى حالة من القلق الشديد لدى محبيه وجمهوره فى مصر والوطن العربي.

حقيقة نقل الزعيم عادل إمام للعناية المركزة

وتواصل «الوطن» مع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، والذي نفى فى تصريحات خاصة ما يتم تداوله، مشددا على استقرار الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، قائلا: «هو علشان اسمه الزعيم عادل إمام فاللي عايز يشهر نفسه يقول أي أخبار عنه.. لكنها مش صحيحة».

وتابع أنه يوجد حاليا في ميلانو وعلى تواصل دائم مع العائلة وشقيقه عادل، قائلا: «والله كويس وزي الفل الحمد لله.. مش فاهم هيستفيدوا إيه لما يقلقوا الناس كل شوية عليه».

0........

محمد إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وفي سياق متصل، كان الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، أكد الأيام الماضية على هامش حضوره عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي أن والده بصحة جيدة ولا صحة لهذه الشائعات.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا