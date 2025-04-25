شقيق عادل إمام ينفي نقله للعناية المركزة: هتستفيدوا إيه لما تقلقوا الناس عليه؟

كتبت: أميرة عزالدين

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء عن نقل الزعيم عادل إمام إلى وحدة العناية المركزة وتدهور حالته الصحية، ما تسبب فى حالة من القلق الشديد لدى محبيه وجمهوره فى مصر والوطن العربي.

حقيقة نقل الزعيم عادل إمام للعناية المركزة

وتواصل «الوطن» مع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، والذي نفى فى تصريحات خاصة ما يتم تداوله، مشددا على استقرار الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، قائلا: «هو علشان اسمه الزعيم عادل إمام فاللي عايز يشهر نفسه يقول أي أخبار عنه.. لكنها مش صحيحة».

وتابع أنه يوجد حاليا في ميلانو وعلى تواصل دائم مع العائلة وشقيقه عادل، قائلا: «والله كويس وزي الفل الحمد لله.. مش فاهم هيستفيدوا إيه لما يقلقوا الناس كل شوية عليه».

محمد إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وفي سياق متصل، كان الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، أكد الأيام الماضية على هامش حضوره عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي أن والده بصحة جيدة ولا صحة لهذه الشائعات.