ما بين النفي والتأكيد.. أسرة عادل إمام تختلف على حقيقة اعتزاله الفن نهائيا

نفى المنتج عصام إمام، تصريحات نجل شقيقه المخرج رامي إمام عن اعتزال الزعيم عادل إمام التمثيل وقراره بالتفرغ لقضاء وقته مع عائلته وأسرته وأحفاده، والتي صرح بها منذ قليل على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

حقيقة اعتزال الزعيم

وأضاف «إمام» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يعلم شيئا عن الاعتزال، قائلاً: «أنا متفاجئ من اللي رامي قاله ومش عارف ليه قال كده والزعيم معتزلش وهو صحته كويسه وبيقضي وقته فعلا مع أحفاده وبيقرا وزي الفل».

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

وكان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مشاركته في الموسم الرمضاني عام 2020 من خلال مسلسل «فالنتينو»، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين من بينهم حمدي الميرغني، وهو من إخراج نجله رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.