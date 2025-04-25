حذر الدكتور أحمد العدل، خبير الذكاء الاصطناعى والتوأمة الرقمية بالولايات المتحدة الأمريكية، من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتاوى الدينية، مشيراً إلى أن منظومة العدالة كانت أول المجالات التى استخدمت التقنية الحديثة، وجنت مكاسب كبيرة فى الكشف عن الجريمة حتى قبل حدوثها.. وإلى نص الحوار:

■ بماذا تصف الذكاء الاصطناعى وتأثيره فى الحياة اليومية؟

- منذ أن عملت فى هذا المجال خلال بداية التسعينات، كانت هناك تعريفات كثيرة للذكاء الاصطناعى، لكن يمكن تعريفه اليوم بأنه أنظمة الحاسب الآلى التى نحاول من خلالها محاكاة الذكاء الإنسانى، وهذه الأنظمة تستطيع التعلم وتحل المشكلات وتقترح حلولاً لها، ونحن نختار منها أو نجعلها تختار الحلول الأفضل. كما يستطيع الذكاء الاصطناعى اتخاذ القرارات بعد تدريبه على ذلك فى مختلف المجالات مثل تنظيم المرور وغيرها من المجالات التى سنتحدث عنها مثل العدالة. ويمكن للذكاء الاصطناعى فهم الأشياء مثل الصور والفيديوهات والنصوص ويمكن أن يجيب عن سؤال يخصها، كما يتعامل مع الإنسان على كونه رفيقاً ذكياً، ويستطيع إظهار العواطف والمشاعر للإنسان.

■ ما أنواع الذكاء الاصطناعى الأكثر شيوعاً فى العالم؟

هناك نوعان من الـAI، الأول هو الذكاء الاصطناعى ذو القدرات المحدودة، والثانى هو الذكاء الاصطناعى ذو القدرات التى لا حدود لها، وكل ما يحدث الآن هو من النوع الأول، أما الثانى ففى اعتقادى أن أمامه نحو 5 سنوات لنرى أنفسنا أمام نظام ذكاء اصطناعى بقدرات غير معقولة تستطيع فعل كل شىء. وهناك نوع خاص من الذكاء الاصطناعى وهو الموجود فى الأنظمة التى أحدثت ضجة فى العالم مثل «شات جى بى تى» و«ميتا» و«جيمناى» وغيرها من الأنظمة التى تسمى بـ«الذكاء الاصطناعى الخلاق»، ولكنه يعتبر نوعاً خاصاً من النوع الأول للذكاء الاصطناعى محدود القدرات، ولكنه أحدث ضجة عالمية بسبب أنه يمكنه الابتكار، سواء من خلال إنتاج النصوص أو الصور والفيديوهات، وهو ما جعل العالم يتحدث عنه وكان بمثابة مفاجأة كبيرة، خاصة أن هذا النوع يمكنه إنتاج فيلم كامل من خلال كتابة القصة فقط، وهى قدرات لا يستهان بها، الأمر الذى يكشف قدرة هذه التقنيات فى إنجاز العمل والمشروعات.

من المبكر استخدامه فى الحصول على فتاوى دينية.. واستخدامه دون إطار قانونى يسبّب كوارث للأفراد والمؤسسات

■ هل يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى مثل «شات جى بى تى» فى الحصول على فتاوى أو معلومات دينية؟

- يجب أن نعلم أولاً هل لدينا المعلومات والبيانات والخبرة الكافية التى نستطيع تغذية الذكاء الاصطناعى بها أم لا، خاصة أن التفاصيل الدينية معقدة، فإذا حاولت المؤسسات الدينية استخدام مثل «شات جى بى تى» لمساعدة الناس فى الفتوى والحلال والحرام وهو أمر مبكر للغاية، فلا بد من بذل جهود كثيرة أولاً ويتم اختبارها وتدقيقها جيداً للتأكد من صحتها.

لا بد من وجود كمية كبيرة من المعلومات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعى، ويجب أن نسأل أنفسنا هل كمية المعلومات التى لدينا جودتها كافية لتعليم هذا النظام؟ فهذه الأنظمة قبل أن يتم الموافقة عليها فى الفتوى على سبيل المثال دون أن يتم اختبارها جيداً هو أمر خطير، خاصة أن الفتاوى تتغير على حسب الزمن وتتغير من دولة لأخرى وكذلك ما بين المتخصصين أنفسهم. من الصعب أن يحل الذكاء الاصطناعى محل الخبراء فى الفتاوى الدينية.

■ بعض الدول تستخدم الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة.. فهل يمكنه محاكمتنا؟

- أنظمة العدالة من أول المجالات التى استخدمت الـAI، خاصة الذكاء الاصطناعى الخلاق، لأنه فى العدالة توجد بيانات ومعلومات كثيرة وخبرة لا بد أن تستخدم فى قراراتنا وتصرفاتنا كأعضاء فى نظام العدالة، خاصة وأن الجرائم على سبيل المثال تحتاج إلى كثير من الخبرات والمعلومات ليتم كشفها، وفى بعض الأحيان تكون هناك جرائم كشفها خارج عن خبرات العقل البشرى بسبب قلة المعلومات.

هنا تكمن مساعدة الذكاء الاصطناعى على كشف الجرائم لأنه يستخدم تاريخ الجرائم السابقة وتفاصيلها وكيف حدثت وانتهت وخُطط لها وكيف اكتشفت؟ كل هذا يتم تدريب الذكاء الاصطناعى به، فيكون على دراية بكل شىء حتى إذا أعطيته تساؤلاً صحيحاً سيكون قادراً على حل الجريمة فى ثوان، وهو أمر سيفيد المجتمع مباشرة.. بذلك يكون الذكاء الاصطناعى سلاح ردع فى وجه المجرمين، خاصة أنه يتدرب بشكل مستمر على كل المعلومات الخاصة بكل الجرائم فى العالم أجمع، هو ما قد يجعله يكتشف الجرائم حتى قبل حدوثها.

■ وماذا عن الخدمات القانونية التى يتيحها الذكاء الاصطناعى؟

- يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون مساعداً للمحامين أيضاً، من خلال تعريفه بالقوانين المناسبة لحالة القضية الخاصة بموكله، وكذلك الحالات الجنائية والقرارات القضائية ليستعين بها فى الدفاع، ونحن نعلم أن القانون به الآلاف من القرارات القضائية التى يمكن الاستناد إليها، والذكاء الاصطناعى يساعد مكاتب المحامين الكبرى فى الولايات المتحدة بشكل مفيد فى الوقت والمجهود.

ويزيد الذكاء الاصطناعى من فرص المحامين فى الوصول إلى أفضل حكم لموكليه، بدلاً من بذل جهد كبير فى مذاكرة القضية والبحث فى القوانين، أما القضاة فيمكنهم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى، فبدلاً من مراجعة مئات من الأوراق والصور والفيديوهات، يلخص الذكاء الاصطناعى كل هذه الأمور، ويمكن أيضاً أن يلخصها من أكثر من وجهة نظر حسب رغبة القاضى، وأن يضعها فى سياقات مختلفة، ليستطيع القاضى أن يتخذ القرار الصحيح فى النهاية.