بالزي السيناوي والأفرول.. أطفال يهتفون لـ«أرض الفيروز»

لافتات وأغان وطنية وعرض مسرحي، هكذا احتفل أطفال حضانة في محافظة كفر الشيخ بذكرى تحرير سيناء، اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء عام 1982، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، مرتدين الـ«أفرول» والزي السيناوي.

تجهيز الحضانة بمجسمات وعبارات عن أرض الفيروز

جرى تجهيز الحضانة بمجسمات وعبارات عن أرض الفيروز، كما روت الشيماء غريب، إحدى مسئولات الحضانة لـ«الوطن»: «اعتدنا في الحضانة على تجهيز بيئة مناسبة للأطفال، ليكونوا على دراية كاملة بالأحداث التاريخية والوطنية التي يمر بها بلدنا، وحرصنا على الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، فقمنا بتجهيز الحضانة بالكامل بمجموعة من أوراق الكانسون الملونة، حيث تم عمل مجسم لسيدة مصرية تحمل كلمة سيناء والقارب المصري وبعض الحمام ليدل على السلام والأعلام المصرية للاحتفال بالذكرى الطيبة التي مر عليها 43 عاماً».

تحملت الحضانة كافة تكاليف الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، دون تحميل الأطفال أو أولياء أمورهم أي أعباء، بحسب «الشيماء»: «كل الملابس التي ارتداها الأطفال خلال الاحتفال تحملت تكلفتها إدارة الحضانة، والتجهيزات كانت على أعلى مستوى، وكنا حريصين على تهيئة الأجواء للأطفال عن طريق تشغيل الأغاني الوطنية خلال الاحتفال، وهو ما كان له بالغ الأثر في خروج هذا الاحتفال على أكمل وجه».

محاكاة وعرض مسرحي شارك فيه الأطفال عن الاحتلال الإسرائيلي

تم تنفيذ محاكاة وعرض مسرحي شارك فيه الأطفال عن الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تم استرداد سيناء في 25 أبريل عام 1982، وفقًا لما ذكرته الحسناء مرزوق، إحدى مسئولات الحضانة: «تم عمل عرض مسرحي بزي الجيش المصري وبعض البنادق، وشعر الأطفال بالأجواء الوطنية الحماسية، وظهرت غيرتهم على وطنهم الغالي لاسترداد الأرض وتحرير سيناء، تلك المعاني التي نسعى دائمًا لغرسها في وجدان الأطفال وتنشئتهم عليها».