إيقاف حمو بيكا عن العمل ونقابة الموسيقيين تستدعيه للتحقيق

كتبت- أميرة عزالدين:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا منذ قليل، أكدت خلاله استدعاء حمو بيكا للتحقيق معه بعد انتشار مقطع فيديو أثار استياء النقيب العام الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس النقابة، والوكلاء حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، والدكتور محمد عبدالله (وكيل ثاني).

استدعاء حمو بيكا للتحقيق

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي، إن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ستظل سندًا وظَهراً لكل أعضاء الجمعية العمومية وحاملي تصاريح العمل، ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، وفي ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.

إجراءات نقابة المهن الموسيقية بشأن حمو بيكا

أضافت النقابة، إنه بناء على ما سبق، تقرر إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء حمو بيكا للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق.

وقال البيان: تشدد النقابة العامة نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة، على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لاسيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.

وكان قد انتشر منذ ساعات قليلة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غناء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في حفل ويتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرها البعض مسيئة ولا تليق.