فوائد القرنفل للشعر.. يساعد على التخلص من التساقط والحكة

كتبت: عبير خالد

يتمتع القرنفل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في السيطرة على التهاب فروة الرأس، وتعزيز صحة الشعر ونموه، والتقليل من التهاب الجلد الدهني، وقشرة الرأس، وصدفية فروة الرأس، كما يمكن أن يُساهم في تخفيف انزعاج فروة الرأس والحكة المصاحبة لهذه الحالات من خلال تقليل الالتهاب، وذلك بحسب ما نشره موقع «verywellhealth».

تعزيز لون الشعر وإكسابه لمعانًا

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأوجينول وحمض الجاليك، والتي قد تساهم في تقليل التهاب فروة الرأس ودعم نمو الشعر، وتشير الأدلة إلى أن حمض الجاليك يساعد في الحفاظ على لون الشعر وقوته ويعزز نموه، بينما يعمل الأوجينول على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يُحفز نمو الشعر ويساهم في إصلاح بصيلاته التالفة، مما يساعد في الحد من تساقط الشعر.

طريقة تحضير زيت القرنفل

طحن نصف نصف ملعقة صغيرة من القرنفل الكامل باستخدام الهاون والمدقة.

إضافة ضف القرنفل المطحون إلى نصف كوب من الزيت ويفضل أن يكون زيت جوز الهند، أو زيت الجوجوبا، أو زيت الزيتون في وعاء أو برطمان

غلق البرطمان وترك القرنفل منقوعًا في الزيت الناقل لمدة أسبوع.

العمل على تصفية المواد الصلبة من الزيت، ومن ثم وضع زيت القرنفل بعد تصفيته في زجاجة شفافة.

عندما يصبح زيت القرنفل جاهزًا، دلكيه برفق على فروة رأسك بأطراف أصابعك.

يترك زيت القرنفل لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا قبل غسله بالشامبو.

طريقة أخرى لتحضير زيت القرنفل

يُحضّر غسول ماء القرنفل للشعر بنقع حبات القرنفل الكاملة في ماء ساخن، ومن ثم غلي يُغلى كوبان من الماء، وإضافة ملعقتان كبيرتان من القرنفل بالكامل، ومن ثم يترك المزيج على نار هادئة لمدة تصل لـ10 دقائق، ثم يرفع على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم يُرفع عن النار ويُترك ليبرد تمامًا، بعد تصفية القرنفل من السائل، يمكنكِ استخدام ماء القرنفل المتبقي كغسول نهائي بعد غسل شعركِ بالشامبو وترطيبه، يمكنكِ أيضًا إضافة ماء القرنفل إلى زجاجة رذاذ ورشّه على شعركِ عدة أيام أسبوعيًا لمنحه لمعانًا صحيًا ولامعًا.