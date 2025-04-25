ابدأ بتدريب نفسك.. مهارات تصنع منك قائدا ناجحا

يعتقد كثيرون بشكل خاطئ أن القادة العظماء يُولدون بصفات تمكنهم من الوصول إلى تلك المكانة، رغم أن ذلك يكون ثمار رحلة طويلة من تعلم وإتقان سلسلة من المهارات التي تمكنهم من الوصول إلى تلك المكانة، وإليك أبرز تلك المهارات موقع «harvard business school online».

الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي، يعني قدرة الفرد على إدراك وإدارة مشاعره ومشاعر الآخرين، ويعتمد عادةً على أربعة محاور:

الوعي الذاتي: القدرة على التعرف على نقاط قوتك وضعفك وعواطفك.

القدرة على التعرف على نقاط قوتك وضعفك وعواطفك. إدارة الذات: القدرة على تنظيم عواطفك، خاصة خلال فترات التوتر الشديد.

القدرة على تنظيم عواطفك، خاصة خلال فترات التوتر الشديد. الوعي الاجتماعي: القدرة على إدراك مشاعر الآخرين، ويُشار إليه غالبًا بالقدرة على إظهار التعاطف.

القدرة على إدراك مشاعر الآخرين، ويُشار إليه غالبًا بالقدرة على إظهار التعاطف. إدارة العلاقات: القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال التأثير والتدريب والتوجيه وحل النزاعات.

مهارات التواصل

تُعدّ مهارات التواصل لدى القائد أساسية لنجاح الفريق، ولفهم السبب، عليك التفكير في الدور الذي يؤديه القادة، فهم يحفزون الآخرين على اتباعهم والعمل على تحقيق أهداف مشتركة، إذ تؤثر القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين أيضًا على كفاءة المجموعة، وتُحدد كيفية إنجاز المهام، ولضمان إنجازها على النحو الصحيح، يجب عليك التأكد من امتلاكك مهارات التواصل الفعال اللازمة لإعلام فريقك بأهدافك والتخطيط لتحقيقها.

المرونة

كن مدركًا دومًا أنه نادرًا ما تسير الأمور كما هو مخطط لها، مهما كنت تراعي عدم حدوث ذلك، فستظل هناك دائمًا متغيرات قد تُعيق خططك كقائد، فيجب أن تحافظ على مرونتك وقدرتك على الصمود تحت الضغط، وأن تمتلك مهارات فعّالة في حل المشكلات، تُساعدك على التكيف مع الظروف المتغيرة وتوجيه فريقك نحو مسارات عمل جديدة.