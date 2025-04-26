اليونان تطلق حزمة مساعدات بمليار يورو لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض

استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من مدينة فولوس اليونانية، أبرز ما جاء بالصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

حزمة مساعدات جديدة في اليونان

وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة تأتي بعد أن سجلت البلاد فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.

وتابع: «رئيس الوزراء اليوناني أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة.

وذكر أن حزمة المساعدات تتضمن تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.

وشدد مراسل «القاهرة الإخبارية» على استفادة حوالي 1.4 مليون شخص في دولة اليونان من هذه الإجراءات، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.