«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه بجامعة الغردقة لأول مرة بعد انفصالها عن جنوب الوادي

«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه بجامعة الغردقة لأول مرة بعد انفصالها عن جنوب الوادي

«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه بجامعة الغردقة لأول مرة بعد انفصالها عن جنوب الوادي

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم اجتماعه الدوري في جامعة الغردقة الحكومية، وذلك لأول مرة منذ صدور قرار انفصالها رسميًا عن جامعة جنوب الوادي.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، مناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتجهيزات تنسيق القبول بالجامعات لعام 2025، إلى جانب متابعة مشاركة الوزارة والجامعات في ملتقى الجامعات العربية بالكويت.

ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل الاجتماع والقرارات الصادرة عنه. كما شهد وزير التعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر، قبل انعقاد الجلسة، افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالجامعة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا