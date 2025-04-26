«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه بجامعة الغردقة لأول مرة بعد انفصالها عن جنوب الوادي

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم اجتماعه الدوري في جامعة الغردقة الحكومية، وذلك لأول مرة منذ صدور قرار انفصالها رسميًا عن جامعة جنوب الوادي.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، مناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتجهيزات تنسيق القبول بالجامعات لعام 2025، إلى جانب متابعة مشاركة الوزارة والجامعات في ملتقى الجامعات العربية بالكويت.

ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل الاجتماع والقرارات الصادرة عنه. كما شهد وزير التعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر، قبل انعقاد الجلسة، افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالجامعة.