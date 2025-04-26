خبير قانوني: الذكاء الاصطناعي يهدد حقوق الملكية الفكرية عالميا

كتبت: أية محسن

قال المحامي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية، وليد ناصر، من بيروت، إن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق فيما يخص حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن منصات الذكاء الاصطناعي تشكل تهديدًا جادًا للأعمال الأدبية والفنية التي تم إنشاؤها قبل ظهور هذه التقنيات، حيث تستخدم هذه الأعمال لتدريب الأنظمة الذكية دون إذن من أصحاب الحقوق.

إعتراض على استخدام الأعمال الأدبية والفنية دون إذن

وأشار «ناصر»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذه القضية أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في عدة دول حول العالم، خاصة في إنجلترا وغيرها من الدول التي بدأت تتخذ خطوات قانونية لاعتراض هذه الممارسات، واعترضت العديد من الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية والأدبية في هذه البلدان على استخدام الأعمال الأدبية والفنية دون الحصول على إذن أو ترخيص مسبق.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا من التطور، مما يستلزم وضع تشريعات قانونية واضحة لضبط استخدام الأعمال الفنية والأدبية من قبل هذه المنصات، مؤكدا على ضرورة وضع قوانين تحمي حقوق أصحاب الملكية الفكرية وتمنع الاستعمال غير المشروع لهذه الأعمال، لضمان حقوق المبدعين في ظل هذا التحدي التكنولوجي المتسارع.