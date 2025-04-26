ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية في الشرقية

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمشاركة الجهات المعنية، وعُثر بمسكنه على خاتمين مزورين، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، أصول وصور شهادات ومستندات مزورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات وارتكابه العديد من وقائع التزوير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجرائم المالية وحماية الوثائق الرسمية من التلاعب.