إحباط محاولة جلب وترويج مواد مخدرة بمليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين إجراميين لجلب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطهما في هذه الأنشطة غير القانونية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العنصرين الإجراميين في دائرة قسم شرطة محرم بك، وعُثر بحوزتهما على 12.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش. تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وحماية المجتمع من خطر المخدرات.