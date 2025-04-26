تفاصيل اللحظات الأخيرة للبلوجر شريف نصار.. «تغدى مع والدته وفارق الحياة»

ليلة حزينة مرت على قلوب الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توفى صانع المحتوى والتيك توكر شريف نصار، ما تسبب في صدمة لمتابعيه عبر المنصات المختلفة، ففي مساء 25 أبريل لعام 2025، انطفأت شمعة هذا الشاب، وسط دهشة وتساؤلات حول أسباب هذه النهاية المفاجئة.

وبقلوب دامعة، نعى زوج شقيقته، معتز الديب، عبر صفحته على «فيسبوك» البلوجر شريف نصار بكلمات مؤثرة: «توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار.. لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم»، ليعلن بذلك عن فاجعة أدمت قلوب محبيه وأثارت موجة من الحزن والأسى على رحيله المبكر، كما ترك المتابعين في حيرة بشأن سبب وفاته المفاجئة.

آخر رسالة لشريف نصار قبل وفاته

وفي الأسابيع الأخيرة قبل وفاته، واجه التيك توكر شريف نصار واسمه الحقيقي محمد إبراهيم نصار، موجة من السخرية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لمجموعة من مقاطع الفيديو التي أثارت انتقادات قاسية وسخرية جارحة من بعض المستخدمين، وقد نشر «نصار» فيديو مؤثر عبر حسابه على تيك توك يتحدث عن التنمر القاسي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية فضلًا عن المضايقات التي طالت أسرته وأصدقائه قال فيه: «الرسالة دي للناس اللي تعمدوا إحزاني أنا وأهلي عبر مواقع التواصل، مش هقولكم غير جملتين: حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله»، وأضاف: «الرسالة الثانية، إلى كل الذين تورطوا في إحزاني عن عمدد، سيسخر الله لكم من يضيق قلوبكم ويؤذي صدوركم ولو بعد حين».

تفاصيل اللحظات الأخيرة للبلوجر شريف نصار قبل وفاته

وتوفى شريف نصار يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وبحسب تصريحات تليفزيونية لزوج شقيقته معتز الديب، فقد مرّ شريف خلال الفترة الأخيرة بأزمات نفسية بسبب بعض المشاكل الأسرية مع زوجته السابقة وأبنائه، ما أثّر سلبًا على نفسيته، إذ كان حافظًا للقرآن ويشغل منصب مدير ائتماني بإحدى الدول العربية، واشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بإلقاء بعض أبيات الشعر باللغة العربية الفصحى، مُضيفًا أن شقيقه وأسرته نصحوه بالبعد عن هذا المحتوى الذي يشاركه عبر حساباته على السوشيال ميديا تجنبًا للسخرية والتنمر، وهو ما دفعه إلى حذف جميع مقاطع الفيديو السابقة التي تداولها البعض عبر صفحته الشخصية على منصة تيك توك، إلا أنّها ظلت منتشرة.

مر البلوجر شريف نصار خلال ساعاته الأخيرة بأزمة نفسية سيئة جدًا بحسب شقيق زوجته معتز الديب، الذي تلقى خبرًا بنقله إلى المستشفى بعدما مرّ بأزمة صحية، إذ شخصّه الأطباء أنّه يعاني من اضطراب في القولون العصبي والجهاز الهضمي نتيجة لمروره بأزمة نفسية: «أخد شويد أدوية عادية زي المسكنات، وحالته اتحسنت شوية، وبعدين نزل عادي تاني يوم ومكانش فيه أي حاجة واتغدا مع والدته، وبعدها والدته نزلت الشارع راحت مشوار ولما رجعت لقيته توفى وقعدت تنده عليه يا محمد يا محمد لكن كان أمر الله نفذ، وفي الأسبوع الأخير كان بيمر بحالة نفسية سيئة جدًا».

وكان شريف نصار فقد شقيقه الذي يصغره بعام قبل 5 سنوات متأثرًا بإصابته بسرطان في المعدة، وهو منفصل عن زوجته وعمره 46 عامًا، ولديه بنتين، ويتابعه على منصة تيك توك أكثر من 27 ألف متابع، بحسب زوج شقيقته.