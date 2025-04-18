3 علامات تدل على ارتفاع حمض المعدة.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية

يعاني العديد من الأشخاص من الحموضة المتكررة، وقد يصل الحال إلى عدم قدرتهم على تناول الأطعمة المختلفة، نظرا لشعورهم بحرقة في المعدة، وربما يجهل البعض أن هذه المشكلة الصحية، قد تكون نتيجة ارتفاع حمض المعدة، لذا نوضح أعراض الإصابة وطرق الوقاية منها.

ويحدث ارتفاع حمض المعدة، نتيجة عدة أسباب، منها فتق الحجاب الحاجز الذي يحدث عندما يندفع جزء من المعدة إلى أعلى عبر الحجاب الحاجز، ما يسمح للحمض بالانتقال بسهولة إلى المريء، وقد يكون السبب العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول وجبات كبيرة قبل النوم، أو الإكثار من الأطعمة الحارة والمقلية والحمضية التي تحفز إنتاج الحمض، وفقا لموقع «ذا هيلث».

يقول الدكتور مصطفى قابيل طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ارتفاع حمض المعدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وينتج عن رجوع محتوى المعدة الحمضي إلى المريء، بسبب ضعف في الصمام الفاصل بينهما المعروف بـ«العضلة العاصرة المريئية السفلى».

أعراض ارتفاع حمض المعدة

يوضح قابيل، أن هناك العديد من الأعراض التي تدل على ارتفاع حمض المعدة، منها:

الشعور بالحرقان خلف عظم القص، يزداد بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

آلام في فم المعدة والإحساس بطعم حامض أو مر في الفم، نتيجة رجوع الحمض إلى الحلق.

التهاب الحلق خصوصًا في ساعات الصباح، نتيجة التهيج المتكرر للمجرى التنفسي.

طرق الوقاية من ارتفاع حمض المعدة

بحسب قابيل، تعتمد طرق الوقاية من ارتفاع حمض المعدة على التغييرات السلوكية والغذائية التالية:

تعديل نمط الأكل: تناول وجبات صغيرة متكررة، وتجنب الإفراط في الأكل.

تجنب الأغذية المحفزة للارتجاع: مثل الأطعمة الدهنية، الكافيين، المشروبات الغازية، والحمضيات.

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة: يُنصح بالانتظار ساعتين على الأقل بعد الوجبات.

رفع رأس السرير بمقدار 15-20 سنتيمترا: يساعد على تقليل ارتجاع الحمض أثناء النوم.

الإقلاع عن التدخين: يؤثر النيكوتين بالسلب على كفاءة العضلة العاصرة المريئية.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد الضغط داخل البطن، ما يعزز رجوع الحمض.