أنباء عن انفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوب إيران

أنباء عن انفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوب إيران

أنباء عن انفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوب إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنباءً عن وقوع انفجار كبير في أحد المواني بمدينة بندر عباس الواقعة جنوب البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وتشير التقارير الأولية إلى أن سبب الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس بإيران لا يزال مجهولا. وفي وقت سابق، كان قد اندلع حريق، في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وكانت أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن النيران اشتعلت في 3 صهاريج للمنتجات النفطية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران.

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