وزير الخارجية الإيراني: لقائي مع بوتين كان جيدا للغاية وناقشنا عدة قضايا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ العلاقات الإيرانية الروسية لم تكن يوما بهذا القدر من التقدم والاحترام المتبادل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد وزير الخارجية الإيراني، أنّ لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدا للغاية وناقش معه قضايا متعددة.

وفي فبراير 2025، أكد عراقجي خلال زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران أن إيران لن تتفاوض بشأن برنامجها النووي تحت الضغط أو العقوبات، مشددًا على ضرورة المشاورات الوثيقة مع موسكو بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).