المنوفية تحتفل بإنتاج وفير لمحصول الفراولة وتستعد للتصدير

كتب- عصام علم الدين

عمت الفرحة والبهجة داخل مدينة تلا بمحافظة المنوفية أثناء حصاد محصول الفراولة داخل الأراضي الزراعية بمشاركة الرجال والسيدات الذين يتسابقون في قطف الذهب الأحمر وتعبئته في الكراتين تمهيدا لتصديره إلى الخارج وتوفير عملة صعبة.

انتشار زراعة الفراولة في المنوفية

قال عادل صفوان صاحب الأرض 48 عاما، أنه أول فلاح يزرع الفروالة داخل مدينة تلا من أجل الربح منها، وعلى الرغم أن زراعة الذهب الأحمر يتطلب أرض رملية أو جبلية إلا أنه نجحت زراعتها في التربة الطينية بسبب ملوحة الأرض والمناخ المعتدل الذي ساعد في زرعتها وزيادة الإنتاجية هذا العام.

إنتاجية الفدان من فاكهة الفراولة

ويكمل «صفوان» خلال حديثه لـ «الوطن»، أن إنتاجية الفدان من فاكهة الفراولة هذا العام بلغت بين 35:40 طنا وهي الأعلى عن الأعوام الماضية، وتبدأ زراعة الذهب الأحمر في شهر سبتمبر ويتم حصاده في بداية العام العام لعدد من الشهور، إذ يعد محصول الفراولة من المحاصيل المتجددة التي يتم حصادها على مدار عدة شهور.

حصاد الفراولة باب رزق للعمال

ويقول حسان الديب أحد العاملين، أنه ينتظر حصاد محصول الفراولة من العام إلى العام لأنه باب رزق له، إذ يصطحب معه العمالة من الرجال والسيدات خلال هذا اليوم نظير مقابل من المال من صاحب الأرض، وتؤكد سعدية الصاوي أنها تخرج في الصباح الباكر هي وشقيقتها الصغرى من أجل المشاركة في الحصاد والسعي وراء قوت يومها.