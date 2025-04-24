تغيير السكرتير العام والمساعد في حركة تنقلات بالوحدات المحلية بالمنوفية

كتب- عصام علم الدين



أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، القرار رقم 656 لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تضمنت نقل طارق عبده أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ونقل وليد سالم السيد أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسا لحي غرب شبين الكوم.

كما تضمّنت الحركة نقل محمد طلعت الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وتصعيد ياسر عبد الستار سالم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيسا لحي شرق شبين الكوم.

تغيير السكرتير العام ومساعده

وقررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إصدار حركة تنقلات وتعيينات لسكرتيري العموم والمساعدين في 5 محافظات منها المنوفية، بتعيين اللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية، والمحاسب خالد النمر سكرتيرا مساعدا.

التعامل الفوري مع مشكلات المواطنين

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء في الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، والتواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام.

وأكد وجود تقييم دائم ومتابعة مستمرة لجميع عناصر الجهاز الإداري، وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



