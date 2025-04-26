وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح

وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح

وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح للمزارعين، لتصبح 1000 جنيه للفدان بدلا من 1200 جنيه العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاءه مع مزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة.

وأشار «فاروق» إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين.

وأكد وزير الزراعة حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.

كما أشار إلى حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتا إلى توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية.

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