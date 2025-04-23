محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين

محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين

محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لموسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025 من أحدى الحقول بقرية كفر بدوي بمركز السنبلاوين، وسط فرحة المزارعين الذين استقبلوا المحافظ بالحفاوة والتقدير داخل الحقول؛ تعبيرًا عن سعادتهم للاهتمام المتواصل من الدولة بطلباتهم واحتياجاتهم، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء عماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والمهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ الدقهلية

إطلاق موسم حصاد القمح في الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية، خلال تفقده أعمال الحصاد، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 232 ألف فدان، وما تم حصاده حتى اليوم يمثل 4% من المحصول بمتوسط إنتاجية 18.8 إردب للفدان، والمتوقع إنتاجه 625 ألف طن، والمتوقع توريده 416 ألف طن بسعر 2200 جنيه للإردب، ويتم السداد خلال 48 ساعة من موعد التوريد.

محافظ الدقهلية

توفير 38 موقعا لاستلام القمح في الدقهلية

ولفت إلى أنه يوجد 38 موقع لاستلام القمح، بسعة تخزينية تبلغ 275 ألف طن، تشمل 5 صوامع، والباقي عبارة عن مراكز تجميع بكل المراكز على مستوى المحافظة، مؤكدا أن لدينا الإمكانيات لاستيعاب كل كميات القمح في الدقهلية، وحث المزارعين على سرعة التوريد.

وأشار إلى أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما مميزا بالفلاحين والمزارعين.

محافظ الدقهلية

وأصر محافظ الدقهلية على الاستماع للمزارعين للوقوف على مدى رضاهم عن المحصول والتعرف منهم على المشكلات والمميزات خلال موسم القمح، مؤكدا أن الدولة تسعى بشتى الطرق لتعظيم الاستفادة من المساحة المنزرعة من القمح بتوفير سبل حديثة في الزراعة والري، واستحداث سلالات جديدة من التقاوي التي تعطي إنتاجية أكبر عن طريق مراكز البحوث ولجان الإرشاد الزراعي.

وقال المزارعون، إن الإرشاد الزراعي قلل كميات التقاوي المستخدمة مع زيادة إنتاجية الفدان من المحصول بنسبة 6-8 إردب للفدان عن طريق تحسين نوعية التقاوي وطريقة الزراعة والري وتخطيط الأرض.

محافظ الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لم تدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم للمزارعين عن طريق الأسمدة والتقاوي وطرق الزراعة والري الجديدة، مشيرا إلى سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تحسين آليات الزراعة واستحداث نوعيات جديدة من التقاوي تقاوم الأمراض.

محافظ الدقهلية

وأضاف أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتعمل من خلال منظومة تحافظ بها على المزارعين، مشيرا إلى أن الدقهلية تملك أجود أنواع الأراضي الزراعية ولها مرتبة عالية بين المحافظات بفضل جهود مزارعيها الوطنيين والمخلصين.

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