جنازة البابا فرنسيس.. وداع مهيب للحبر الأعظم بحضور 200 ألف شخص

تدفق أكثر من مائتي ألف شخص من مختلف مناحي العالم إلى ساحة القديس بطرس والمناطق المجاورة لحضور جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح السبت، ولتقديم الوداع الأخير للحبر الأعظم خلال القداس الجنائزي، بحسب ما ذكر الفاتيكان.

جنازة البابا فرنسيس 250 من الكرادلة والبطاركة

وترأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، الاحتفال المهيب والمؤثر بمشاركة نحو 250 من الكرادلة والبطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات المكرسين، بحسب ما ذكر الفاتيكان.

في عظته، تناول عميد مجمع الكرادلة أهم المحطات في خدمته البطرسية المكثفة والرائعة التي استمرت لمدة 12 عامًا، والتي تميزت بأسلوبه في القرب من الناس وعفوية تصرفاته حتى النهاية، ولكن الأهم من ذلك، حبه العميق للكنيسة.

وخلال جنازة البابا فرنسيس، شكر الكاردينال «ري» جميع الحاضرين ووجه تحياته إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية من جميع أنحاء العالم الذين حضروا القداس، وأشار إلى أن التدفق الذي شهده الفاتيكان في أسبوع الحداد والذي يدل على مدى تأثير بابوية بابا الفاتيكان الراحل على عقول وقلوب العديد من الناس، ليس فقط داخل الكنيسة.

تفاصيل جنازة البابا فرنسيس

كما هو منصوص عليه في كتاب طقوس دفن الأحبار الرومان فإن قداس الجنازة البابا فرنسيس هو الأول من تسعة قداديس ستقام يوميًا في كنيسة القديس بطرس حتى يوم الأحد 4 مايو، وسيرأس القداس الجنائزي الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة.

وسيتم تمييز البطاركة والكرادلة عن الأساقفة من خلال اللون الأرجواني لملابسهم الليتورجية وتيجانهم البيضاء، في حين يرتدي الأساقفة تيجانًا بيضاء عادية.

ووفقًا للوصية الروحية لأسقف روما، سيُنقل النعش بجنازة البابا فرنسيس إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى البابوية، سيقطع موكب الجنازة مسافة أربعة كيلومترات تقريبًا عبر شوارع العاصمة بوتيرة هادئة.

وذكر الفاتيكان أنه عند وصول جثمان البابا فرنسيس إلى كنيسة ليبيريا، برفقة جوقة كنيسة سيستين التي تُردد الترانيم والمزامير بالتناوب، سيستقبله «الآخرون»، وهم مجموعة من الفقراء والمهمشين الذين لطالما حظوا بمكانة خاصة في قلب البابا فرنسيس، سيُقدّمون التحية الأخيرة قبل نقل الجثمان إلى مذبح القديسة مريم الكبرى. وسيُدفن في جنازة خاصة.

وثيقة الدفن الرسمية للبابا فرنسيس

واستمرار للحديث عن تفاصيل جنازة البابا فرنسيس، سيقوم الكاردينال كاميرلينغو، كيفن فاريل، بوضع ختمه على نعش البابا، إلى جانب ختم إدارة البيت البابوي، ومكتب الاحتفالات الليتورجية للحبر الأعظم، والفصل الليبيري، ثم يُدفن رفات خليفة بطرس في القبر، ويُرشّ بالماء المقدس.

بعد صلاة «ملكة السماء» ، سيُحرر كاتب عدل المجمع الليبيري وثيقة الدفن الرسمية، ويقرأها بصوت عالٍ على الحاضرين، سيُوقّع على الوثيقة كلٌّ من الكاردينال كاميرلينغو، ووكيل القصر البابوي، ورئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية، وأخيرًا كاتب العدل.