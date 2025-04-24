الفاتيكان: 50 ألف شخص قدموا واجب العزاء في البابا فرنسيس

أعادت كنيسة القديس بطرس فتح أبوابها، أمس الخميس، بعد توقف قصير في الساعات الأولى من الصباح للترحيب بآلاف المصلين من جميع أنحاء العالم الذين يريدون تقديم نظرة أخيرة للبابا فرنسيس، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

أعداد المشاركين في العزاء





وأشار التقرير الرسمي الصادر عن الكرسي الرسولي إلى وجود 13 ألف شخص بين منتصف الليل ووقت الإغلاق فقط.



وفي هذه الأثناء، خرقت سيدة بروتوكول الفاتيكان وسط حيرة المتواجدين والكاميرات؛ إذ شقت طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب داخل صحن كنيسة القديس بطرس، وبعدها وقفت وألقت نظرة طويلة على النعش المسجى فيه جثمان البابا. وزار نحو 50 ألف شخص في اليوم الأول من جنازة البابا فرنسيس كاتدرائية القديس بطرس، لتوديع بابا الفاتيكان؛ إذ أعلن الفاتيكان أنّه في اليوم الأول، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين ودعوا البابا فرنسيس ، نحو 48 ألفا و600 شخص، بعد انتظار دام أكثر من 4 ساعات.وأشار التقرير الرسمي الصادر عن الكرسي الرسولي إلى وجود 13 ألف شخص بين منتصف الليل ووقت الإغلاق فقط.وفي هذه الأثناء، خرقت سيدة بروتوكول الفاتيكان وسط حيرة المتواجدين والكاميرات؛ إذ شقت طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب داخل صحن كنيسة القديس بطرس، وبعدها وقفت وألقت نظرة طويلة على النعش المسجى فيه جثمان البابا.







ماذا أعلن الفاتيكان؟

ومساء الأربعاء، أعلن الفاتيكان في بيان الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس، اعتبارا من السبت، يوم جنازة البابا الراحل.



وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من مايو، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



وتستمر جنازة بابا الفاتيكان في كنيسة القديس بطرس حتى مساء الجمعة، قبل الجنازة الرسمية الذي يحضرها الرؤساء وقادة العالم، مثل دونالد ترامب، وخافيير ميلي، ولولا دا سيلفا، إضافة إلى الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وتخطط الحكومة الإيطالية لإشراك ما بين 150 و170 وفدا أجنبيا في الخدمة، كما عززت الأمن في روما بإغلاق الطرق وفرض ضوابط صارمة.



وسيتم دفن البابا فرانسيس في نفس اليوم في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وهي أول جنازة خارج الفاتيكان منذ ليو الثالث عشر في عام 1903.



وتوفي البابا فرانسيس صباح الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد يومٍ واحد من زيارته الأخيرة للحشود على متن سيارة البابا موبيل لإلقاء كلمته في عيد الفصح.



ويتم عرض التابوت أمام مظلة سان بيدرو الباروكية المهيبة، وقد وصل إلى مثواه الأخير الأربعاء الماضي، في موكب من دار سانتا مارتا التي توفي فيها، وقد تم عرضه مع مسبحته، وكاسبول أحمر وحذاء أسود، رمزًا للتقشف.



وأعلن الفاتيكان بعد اجتماع للكرادلة أن أيام الحداد التقليدية التي تستمر تسعة أيام في الفاتيكان، ويجب أن تجرى الانتخابات في كنيسة سيستين الشهيرة خلال 15 إلى 20 يوما من وفاته، تم تعيين أكثر من ثلثي الكرادلة الناخبين البالغ عددهم 135 من قبل البابا الراحل.