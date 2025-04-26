ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات السياحية التي تعمل دون ترخيص، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت تورطها في عمليات نصب واحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

كشفت التحقيقات أن القائمين على الشركة استولوا على مبالغ مالية من الضحايا، مع إيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة، رغم أنها تعمل بشكل غير قانوني.

كما لجأ المتهمون إلى الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المزيد من العملاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارة الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين في المجال السياحي.