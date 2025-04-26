روسيا تعلن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

روسيا تعلن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

روسيا تعلن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم أن مقاطعة كورسك تم تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

اكتمال عملية تحرير مقاطعة كورسك

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إخطارًا رسميًا من الجيش الروسي باكتمال عملية التحرير.

صرح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية أن أوكرانيا خسرت أكثر من 76 ألف جندي خلال المعارك التي شهدتها مقاطعة كورسك.

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