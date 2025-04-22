باحث سياسي: بوتين لم يغيّر موقفه من الحرب في أوكرانيا والإعلام يحاول قلب الحقائق

كتبت: رشا فؤاد

قال محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، إنّ هناك تصريحات تظهر يمينا ويسارا لكن ليس هناك أي تغييرات في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب على أوكرانيا، موضحا أن الصحافة العالمية والروسية أيضا تحاول أن تجد بعد الكلمات لتحويل بعض المواقف والسياسات وقلب الحقائق.

الرئيس الروسي لم يغلق باب التفاوض منذ بداية الحرب

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الروسي لم يغلق باب التفاوض منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أنه عندما ذكرت بعض الصحف الأجنبية أن هذا سيكون أول لقاء يعتبر خطأ سياسي، إذ أن روسيا اجتمعت مع الوفد الأوكراني بعد بداية العملية الخاصة في بيلاروسيا، كما اجتمعت في أسطنبول بجولتين.

روسيا ليست أول مرة تعرض السلام

وتابع: «روسيا ليست أول مرة تعرض السلام وتفتح يدها له، إذ أنه ليس هناك تغييرات في موقفها، لكن هناك رؤية عسكرية يمكن أن تتبدل بعض الأحيان خاصة حسب الوضع الجيوسياسي ووضع الدعم العسكري لأوكرانيا، لذا بوتين كان واضحا عندما قال إن دولة أوكرانيا اخترقت الهدنة عدة مرات