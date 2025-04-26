مخاطر ترك المنظفات المنزلية في أيدي الأطفال.. قد تصيبهم بالعمى

في حادث مروع يسلط الضوء على المخاطر الكامنة في منتجات التنظيف المنزلية على الأطفال، فقدت طفلة بصرها جزئيًا نتيجة لحادث مؤسف يتعلق بكبسولة غسيل، الطفلة لوكا دي جروت البالغة من العمر أربع سنوات، ابتلعت عن طريق الخطأ كبسولة هلامية مملوءة بمنظف مُركّز أثناء مساعدتها والدتها، جودي لوي، في أعمال الغسيل المنزلية.

تحذيرات للأطفال من أقراص الغسيل

ووفقًا لرواية الأم المكلومة، جودي، بدأت ابنتها لوكا بالصراخ مباشرة بعد ابتلاع الكبسولة، وفي حالة من الذعر والألم، قامت الطفلة دون قصد بفرك المنتج الكيميائي على عينيها قبل أن تتمكن الأم من التدخل لوقفها، وعلى الفور، بادرت جودي بحمل ابنتها إلى الحمام في محاولة يائسة لشطف المواد الكيميائية الضارة من عينيها الرقيقتين، ولكن مع ازدياد صراخ لوكا حدة وتأثرًا، لم تجد الأم خيارًا سوى الإسراع بها إلى أقرب مستشفى لطلب العناية الطبية العاجلة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتكشف الصور المروعة التي جرى تداولها عن مدى الضرر الذي لحق بعيني لوكا الصغيرتين، إذ بدت حمراء متورمة ومغطاة ببثور وقشور مؤلمة تفاقمت حالتها بعد أيام قليلة من التعرض المباشر للمنظف الكيميائي القوي، وبعد مرور ستة عشر يومًا عصيبًا قضتها لوكا تتلقى العلاج في المستشفى، سُمح لها أخيرًا بالعودة إلى منزلها، إلا أن بصرها لم يستعد بشكل كامل في إحدى عينيها، تاركًا الأم والطفلة في حالة من الحزن والقلق.

وفي ظل هذه التجربة المؤلمة، أعربت جودي، التي تقيم في بيرث بغرب أستراليا، عن اعتقادها الشديد بأن التحذيرات والإرشادات الموجودة على عبوات هذه المنتجات تحتاج إلى مراجعة وتحسين فوري في ضوء الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها ابنتها، وأشارت إلى أن كبسولة الغسيل المعنية، والتي يتم تسويقها في أستراليا تحت اسم Omo بينما تُعرف في المملكة المتحدة باسم Persil، يتم الترويج لها على أنها كبسولة «3 في 1» تمنح Comfort Freshness أي انتعاش مريح، وهو ما قد يوحي بسلامتها وعدم خطورتها على الأطفال.

وصف الأم المفجوعة، اللحظات المروعة التي سبقت الحادث قائلة: «كانت لوكا تساعدني في أعمال الغسيل كعادتها، وقد أعطيتها الكبسولة فقط لتمسكها بينما كنت أضع الملابس المتسخة في الغسالة، ولكن ما إن استدرتُ ببضع ثوانٍ، حتى كانت قد عضّت الكبسولة بالفعل، وبسبب قوامها الصلب، ما إن تنفجر حتى يتطاير السائل المركز منها في كل اتجاه، ولسوء الحظ، اخترق عينيها الصغيرتين».

وتوضح الأم كيف تفاقم الأمر بسبب رد فعل ابنتها الطبيعي كطفلة: «وبشكل غريزي، بدأت لوكا بفرك عينيها الصغيرتين المتألمتين، وهو ما أدى إلى انتشار المادة الكيميائية عبر كلتا عينيها وزيادة الضرر، لم يسبق لها قط أن أبدت رغبة في عض أي شيء من هذا القبيل، إنه أمر غريب جدًا عليها. إنها تساعدني كثيرًا في غسل الملابس، لكنها لا تلعب بهذه الكبسولات عادةً».

وتشير الأم إلى الجاذبية الظاهرية لهذه المنتجات على الأطفال قائلة: «إنها تبدو ملونة وجذابة، ورائحتها لطيفة أيضًا، أعتقد أنها مغرية بشكل خاص للأطفال الصغار بسبب شكلها ورائحتها»، وتصف جودي محاولتها الأولية للتعامل مع الحادث قائلة: «أسرعت بوضعها في الحمام وبدأت في غسل عينيها بالماء، نظرت إلى الجزء الخلفي من عبوة المنتج ووجدت أنه ينصح باستشارة طبية في حال الابتلاع أو ملامسة العين، لذلك لم أتوقع في البداية أن الأمر سيسبب مشكلة بهذه الخطورة، لكن لوكا كانت تصرخ بهستيريا ولم تهدأ على الإطلاق، عندها فقط أدركت خطورة الوضع واتصلت بخدمة الاستشارات الطبية الهاتفية، والذين طلبوا مني على الفور التوجه بها إلى أقرب مستشفى».

وبعد مرور ستة عشر يومًا عصيبًا قضتها الطفلة لوكا تتلقى العلاج المكثف في المستشفى، سُمح لها أخيرًا بالعودة إلى منزلها، ومع ذلك، لا يزال الأطباء يتوقعون أن تعاني من احمرار وتورم حول عينيها لفترة طويلة قد تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، مما يشير إلى عمق الأثر الذي خلفه هذا الحادث المؤسف.

توصيات بشأن نصائح السلامة على كبسولات الغسيل

وتعلق الأم جودي على الوضع الصحي لابنتها قائلة: «لم تستعد عينها اليسرى بصرها بشكل كامل حتى الآن، لكننا نلاحظ تحسنًا تدريجيًا، وتعاني لوكا من ضعف طفيف في الرؤية في تلك العين»، لافتة إلى أنّ التحذيرات الحالية المطبوعة على عبوات منتجات الغسيل ليست كافية على الإطلاق لحماية الأطفال من هذه المخاطر، وتصر بشدة على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في طريقة عرض هذه التحذيرات وتضمين معلومات أكثر وضوحًا حول المخاطر المحتملة.

وأكد متحدث باسم شركة يونيليفر أن سلامة المستهلك تأتي على رأس أولويات الشركة، معربًا عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المتعلقة بالأطفال وكبسولات الغسيل، وأوضح أنّ كبسولات المنظفات السائلة الخاصة بهم ليست مصممة لاستخدام الأطفال، وأن العبوة مزودة بالفعل بإغلاقات أمان مخصصة للأطفال وتحذيرات واضحة تظهر على الجزء الأمامي والخلفي من العبوة، وأضاف المتحدث أنّ الشركة قد تواصلت مع الأم بشأن حادثة طفلتها وأنهم سيقومون بمراجعة دقيقة للتحذيرات ونصائح السلامة المتعلقة بمجموعة كبسولات الغسيل المتوفرة في أستراليا في ضوء هذا الحادث المؤسف.