طاهر النونو: حركة حماس منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة دون إلقاء سلاحها

طاهر النونو: حركة حماس منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة دون إلقاء سلاحها

طاهر النونو: حركة حماس منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة دون إلقاء سلاحها

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، أن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها.

وأكدت مصادر مقربة من المحادثات بشأن غزة لـ«رويترز»، أن حماس تأمل في حشد دعم الوسطاء لمقترحها، وأن الحركة قد توافق على هدنة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مقابل إنهاء الحرب والسماح بإعادة إعمار غزة، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، وصل وفد من حركة حماس، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، فجر اليوم، إلى القاهرة.

وقالت الحركة، في بيانٍ، إن وفدها بدأ صباح اليوم، لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة، بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.

وأضافت أن الوفد يبحث تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع المدنيين في غزة، وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية، وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء.

كما سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.

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