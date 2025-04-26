أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، أن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها.



وأكدت مصادر مقربة من المحادثات بشأن غزة لـ«رويترز»، أن حماس تأمل في حشد دعم الوسطاء لمقترحها، وأن الحركة قد توافق على هدنة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مقابل إنهاء الحرب والسماح بإعادة إعمار غزة، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.





في وقت سابق، وصل وفد من حركة حماس، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، فجر اليوم، إلى القاهرة.