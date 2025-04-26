خبير الأمن القومي الأمريكي: إيران ترفض التوقف عن البرنامج النووي لتكون من القوى الفاعلة عالميا

خبير الأمن القومي الأمريكي: إيران ترفض التوقف عن البرنامج النووي لتكون من القوى الفاعلة عالميا

خبير الأمن القومي الأمريكي: إيران ترفض التوقف عن البرنامج النووي لتكون من القوى الفاعلة عالميا

قال مارك توث، خبير الأمن القومي الأمريكي، إن ما نراه أن إيران تتخذ موقفًا معينًا بغض النظر عن الظروف الراهنة، ولا ترغب في التوقف عن برنامجها النووي وترغب في أن تكون أحد القوى الفاعلة في هذه البيئة العالمية.

توث: إيران ترغب في تخطي النسب السلمية للتخصيب


وأضاف «توث» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا يعتمد على نسبة التخصيب، والنسبة المطلوبة للبدء في مفاعل نووي أو قدرات نووية في هذه المناطق، موضحا أن النسبة المطلوبة تتخطى أي نسبة لأغراض سلمية وأنهم يعتقدون أنهم لديهم الحق في فعل هذا.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالخطوط الحمراء لإيران في ظل وجود الضغوطات الدولية التي ترتبط بالتفاعلات الأخرى سواء في المنطقة أو خارجها، وأيضا من وجهة نظر خامنئي القائد الإيراني يعتقد أن البرنامج الإيراني النووي يمكن أن يعطيه أفضل قدرات وأدوات تعزز من مواقفه التفاوضية عالميًا.

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