ارتفاع عدد مصابي انفجار إيران إلى 500 حالة

كتب: حسن رمضان

ارتفع عدد مصابي انفجار إيران، الذي وقع ظهر اليوم، في منطقة ميناء شهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس، إلى أكثر من 500 حالة إصابة.

الحرس الثوري يعلق على انفجار إيران

وظهر اليوم، شهدت منطقة ميناء شهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس الواقعة جنوب إيران، انفجارا قويا، وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بJ الكبير، فيما لم يتم تحديد سبب انفجار إيران حتى الآن، فيما نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، التقارير التي أفادت بوقوع انفجار في ميناء الشهيد رجائي بالقرب من قاعدة بحرية تابعة للحرس في بندر عباس.

"تسنيم"، أكدت أن هذه التقارير تهدف إلى تشويش الرأي العام، مضيفةً أن السلطات ستلاحق المسؤولين عن نشر هذه الادعاءات.

تدمير بعض المباني

وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "إرنا" للأنباء، قالت من جانبها، في وقت سابق، إن شدة انفجار إيران، كانت كبيرة لدرجة أنها أدت إلى تدمير بعض المباني والسيارات القريبة من مكان الانفجار.

وكانت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، قالت في وقت سابق، إن انفجار إيران ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس.

